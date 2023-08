Ricciardo continua de fora e AlphaTauri mantém Lawson para o grid do GP da Itália

29/08/2023 | 14:21



Substituto do australiano Daniel Ricciardo no GP da Holanda de Fórmula 1, o neozelandês Liam Lawson competirá também no GP da Itália, no próximo final de semana. Ricciardo ainda não terá condições de pilotar o carro, após quebrar a mão durante o segundo treino livre da etapa holandesa, razão de ter ficado de fora do classificatório e da corrida no circuito de Zandvoort.

Na Holanda, Lawson, de 21 anos, não teve um bom desempenho na hora da definição do grid e largou em último lugar. Durante a corrida, contudo, mostrou ótima reação e cruzou a linha de chegada na 13ª colocação, em uma prova marcada por chuva, bandeiras vermelhas, safety car na pista e punições. A principio, o jovem piloto correria apenas em Zandvoort, mas a AlhpaTauri confirmou, na segunda-feira, que ele voltará a correr em Monza.

Ricciardo, por sua vez, viajou à Espanha, ainda no domingo, para passar por uma cirurgia na mão. "Fiz a cirurgia nesta mão, e está tudo bem. Obrigado a todos que me apoiaram e mantiveram meu espírito elevado. Isso não é um revés, é apenas parte do retorno", afirmou ao publicar em suas redes sociais uma foto no hospital.

O australiano voltou para a Fórmula 1 em julho, quando foi chamado para substituir o holandês Nyck de Vries como parceiro do japonês Yuki Tsunoda na AlphaTauri. Ele vinha atuando como piloto de testes da Red Bull desde que deixou a McLaren no final do ano passado. Após o retorno, foi 13º colocado no GP da Hungria e 16º no GP da Bélgica, as duas últimas etapas antes do período de férias do meio da temporada. O GP da Holanda foi o primeiro da retomada.