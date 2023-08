Luísa Sonza anuncia parceria com Demi Lovato no álbum 'Escândalo Íntimo'

29/08/2023 | 14:16



Luísa Sonza anunciou nesta terça-feira, 29, que a música Penhasco 2 será uma parceria com a cantora norte-americana Demi Lovato, dona de hits como Heart Attack e Cool for the Summer.

A canção faz parte do novo disco da brasileira, Escândalo Íntimo, que estará disponível nas plataformas digitais já nesta terça-feira, a partir das 21h.

No Instagram, a cantora divulgou imagens e uma pequena prévia da música. Veja aqui .

Luísa e Demi estão entre as atrações do The Town, festival que ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 8 e 9 de setembro.

A americana se apresenta no palco Skyline no sábado, 2 de setembro, enquanto a brasileira faz seu show no mesmo local no domingo, 3.

A setlist da apresentação de Luísa conta com Penhaco 2, conforme divulgado por ela no começo do mês, o que levou fãs a especularem se Demi faria uma participação especial no show.