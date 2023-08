MPSP e Polícia Civil deflagram operação contra organização responsável por "Gatonet"

Da Redação



29/08/2023 | 14:04



Uma força-tarefa constituída pela Polícia Civil e pelo Ministério Público deflagrou na manhã desta terça-feira (29) operação para combater as atividades ilegais de uma das maiores organizações criminosas que operam no Brasil fornecendo conteúdo audiovisual ilícito em serviço popularmente conhecido como "Gatonet".

Com sede em Penápolis (SP), a organização criminosa era responsável por manter em funcionamento uma sofisticada rede de fornecimento ilegal de conteúdos, com ramificações em diversos Estados brasileiros e dezenas de milhares de pontos de acesso ilegal pelo país.

O chefe do grupo havia sido preso em novembro de 2020 e respondia em liberdade por violação de direitos autorais. Para as autoridades, porém, o processo criminal em andamento não impediu a organização de continuar agindo, inclusive com a lavagem dos valores obtidos ilegalmente.

Sendo assim e contando com a participação de 53 policiais civis e 7 peritos, a força-tarefa em questão deu cumprimento a 32 mandados de busca e apreensão em 11 cidades. Como há indícios de lavagem de dinheiro, a 2ª Vara Criminal de Araçatuba ainda determinou o bloqueio e indisponibilidade de todos os ativos financeiros, incluindo criptoativos, de oito pessoas físicas e cinco empresas. Houve ainda a determinação de bloqueio de dezenas de domínios e IPs utilizados para a manutenção da rede ilegal de streaming.

Ao longo dos últimos oito meses, o MPSP investigou, por meio do CyberGaeco e da Promotoria de Justiça de Penápolis, uma das maiores organizações criminosas de fornecimento ilegal de conteúdo audiovisual. As atividades ocorreram com apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) do 10º Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (DEINTER). A Associação Internacional de Combate à Pirataria Digital – La Alianza colaborou com as diligências.