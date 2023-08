Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) recebe serviços de conservação nesta semana

Da Redação



29/08/2023 | 13:24



A concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) programou serviços de manutenção em todas as rodovias sob sua concessão, no período entre segunda-feira (28) e domingo (3/9), em horários alternados. Os trabalhos têm como objetivo manter a qualidade das rodovias, a segurança viária e o conforto dos usuários.

De acordo com a programação, há serviços nos dois sentidos da Via Anchieta (SP-150), entre os km 9,7 e 65; entre eles, manutenção e conservação do pavimento, de pontes, viadutos, túneis e passarelas, das juntas de dilatação, limpeza de barreiras rígidas, além da limpeza e pintura de superfícies expostas ao tráfego, das 8h às 17h e das 21h às 5h, já a sinalização vertical, ocorrerá somente no horário noturno.

Ainda na Anchieta, nos dois sentidos, entre os km 40 e 48, há intervenção para levantamento topográfico, das 8h às 17h, e a lavagem de placas, das 21h às 5h.

Na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), também estão previstos os serviços de manutenção de pavimento, pontes, viadutos, túneis e passarelas, além da limpeza de barreiras rígidas e limpeza e pintura de superfícies expostas ao tráfego entre os km 11 e 70, das 8h às 17h e das 21h às 5h.

Além disso, haverá serviços de levantamento topográfico, do km 14 ao 21, pista sentido litoral, e lavagem de placas e sinalização vertical por toda a extensão e nos dois sentidos, das 21h às 5h.

Baixada Santista

Na Baixada Santista, nas rodovias Cônego Domênico Rangoni (SP-248) e Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), das 8h às 17h e das 21h às 5h, haverá serviços de lavagem de placa, sinalização vertical, pavimento, viadutos, juntas de dilatação, limpeza de barreiras rígidas, além de limpeza e pintura de superfícies expostas ao tráfego.

As Interligações Baixada e Planalto e a saída de Guarujá pela SP-248, receberão em todo o trecho e ambos os sentidos, das 8h às 17h e das 21h às 5h, os serviços de manutenção de pavimento, de passarelas, viadutos e juntas de dilatação, limpeza de barreiras rígidas, além de limpeza e pintura de superfícies expostas ao tráfego. Já os serviços de lavagem de placa e sinalização vertical devem ser executados ao longo do trecho e em ambos os sentidos, no período noturno, das 21h às 5h.

Outros trabalhos como o de varrição mecanizada, cata papel, coleta de lixo e entulho, varrição manual e mecânica, poda, implantação de dutos, limpeza de drenagem e reparo nas defensas metálicas, também serão realizados ao longo das rodovias.

Segundo a concessionária, durante os trabalhos, sempre que necessário, faixas e acostamentos serão devidamente bloqueados e sinalizados para garantir a segurança viária dos motoristas e trabalhadores. As datas e horários dos serviços podem ser alterados conforme as condições de tráfego e clima, ou por alguma ocorrência não prevista no SAI.

Bloqueios

Entre às noites de segunda (28) e quinta-feira (31), está previsto o bloqueio no trecho de serra da pista norte da Imigrantes, para transposição de cargas especiais. A intervenção está programada para o período entre 23h30 e 5h30. Os usuários em direção à capital paulista, devem utilizar o trecho de serra da pista norte da Anchieta. A programação pode sofrer alterações devido às condições climáticas.

Principais obras em andamento

A concessionária Ecovias continua com obras de infraestrutura na Baixada Santista, como as intervenções da segunda fase do Binário de Santos, na Via Anchieta (km 59 ao 65), que resultará na ampliação da capacidade de tráfego em mais de 50% e um pacote de melhorias: o alargamento da ponte sobre o Rio Casqueiro, a implantação de duas faixas e duas passarelas.

Os moradores dos bairros Jardim Casqueiro e Vila dos Pescadores, em Cubatão, serão beneficiados com um novo viaduto, localizado no km 59 da Anchieta, com a construção de uma alça de acesso que ligará o local à Avenida Joaquim Jorge Peralta.

Em São Vicente, acontecem as intervenções na Rodovia dos Imigrantes, entre o km 62 e o km 69, que trarão mais fluidez ao tráfego e vão contribuir com a redução dos casos de alagamentos no trecho. As obras incluem adequações nos acessos e a implantação de mais de 1 km de via marginal. Também fazem parte do pacote a implantação de luminárias a cada 35 metros, um novo ponto de ônibus, a construção de quadra poliesportiva e de um novo Ecoponto sob o Viaduto Mário Covas.

Recomendações aos usuários

A concessionária recomenda atenção aos usuários que reduzam a velocidade ao passar pelos trechos em obras, que estão devidamente sinalizados seguindo as normas vigentes e com avisos nos painéis de mensagens ao longo da rodovia.