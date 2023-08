Dani Suzuki diz que estado de saúde de maquiador Rico Tavares é 'bem grave'

29/08/2023 | 13:14



A atriz Dani Suzuki, que acompanha o maquiador e amigo Ricardo Tavares, ou Rico, no hospital, disse que o estado de saúde dele é "bem grave". Ela publicou uma sequência de stories no Instagram nesta segunda-feira, 28, em que falava sobre a recuperação. Ricardo ficou desaparecido por dois dias até ser encontrado internado após um atropelamento.

Segundo a artista, o maquiador sofreu um grave traumatismo craniano e a equipe médica espera fazer uma ressonância magnética para compreender melhor o quadro. Rico também teve um trauma na coluna cervical. "A gente continua aguardando o despertar dele, que é extremamente importante", disse Dani.

Na sequência, a atriz pediu orações pelo amigo. "Eu tenho certeza de que, se ele não morreu no acidente, se ele chegou aqui no estado em que ele chegou e está nessa luta tão difícil, é porque deve ter uma razão", comentou.

Dani também falou sobre a convivência com o maquiador. "O Ricardinho é um cara muito especial. É um menino bom, de muita luz. ... Ele gosta de correr, de fazer piada, de deixar as pessoas felizes. ... É um cara que merece muito sair dessa de uma forma leve", afirmou.

Ricardo Tavares foi encontrado na quinta-feira passada, dia 24 de agosto, internado em estado grave, no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo (RJ), após ter desaparecido por dois dias. Ele havia saído de um sítio em Itaboraí, também no Rio, para levar plantas a uma casa em Itaipuaçu e foi vítima de um atropelamento na rodovia RJ-104, em São Gonçalo.

Dani havia divulgado o desaparecimento dele em várias publicações no Instagram. Ela esperava que Ricardo dormisse em sua casa no dia anterior, pois tinham planos de gravar juntos. No entanto, ele não deu notícias.