Entenda a ausência de Patrícia Poeta na abertura do Encontro

29/08/2023 | 13:10



Pérolas do ao vivo! Nesta terça-feira, dia 29, o Encontro já começou enfrentando uma série de falhas técnicas na exibição. O programa apresentado por Patrícia abriu mostrando imagens da cidade de São Paulo com um áudio desconexo, em que era possível perceber a presença de vozes bem baixas ao fundo. Logo em seguida, Thelma Assis apareceu na câmera ao invés da apresentadora. A campeã do BBB20, que estava na atração para comandar o Bem-Estar, começou dizendo:

- Bom dia, gente. Estou aqui para falar de saúde com vocês, mas a gente teve um probleminha com áudio. A Patrícia já vai falar com vocês, mas a gente tem o nosso querido Simpatia com uma blitz do tempo para mostrar para a gente esse tempo frio.

O repórter entrou com a matéria ao vivo, que também enfrentou falhas e acabou caindo:

- Caiu o link do Simpatia também?, perguntou Thelminha.

O vídeo voltou logo em seguida, apenas para cair de novo. Apesar de ter ficado muito confusa com toda a situação, a médica não perdeu tempo e finalizou com alguns comentários sobre o clima frio e já chamou o intervalo. Sem entender o motivo de o primeiro bloco do Encontro ter sido tão curto, a plateia pareceria não saber como reagir e permaneceu com as mãos paradas no ar, na dúvida se batia palmas - como geralmente fazem - ou não.

No retorno do intervalo, Patrícia entrou no estúdio acompanhada da convidada Lorena Comparato e explicou o ocorrido, contando que Thelminha conseguiu salvar a situação ao assumir o comando:

- Deixa eu contar um bastidor para vocês, estávamos lá do lado de fora do estúdio tomando um cafézinho gostoso achando que você estava ouvindo a gente, uma loucura. Conversando com vocês longos papos, mas não aconteceu, então vai acontecer agora no estúdio. E quem é que salvou? Thelminha.

A apresentadora ainda se desculpou:

- Vou pedir desculpa para o pessoal de casa pela falha técnica, mas é o seguinte, programa ao vivo é isso. Às vezes estou em um carro de aplicativo ou táxi e o moço pergunta se o programa é ao vivo mesmo, está aí a prova concreta de que esse programa é ao vivo. Tudo o que a gente faz aqui você acompanha, ou não acompanha quando falta o áudio, né?

Procurada, a assessoria de Patrícia Poeta se pronunciou e detalhou o que aconteceu no momento:

Foi um problema técnico de link, pois a Patricia ia começar o programa da parte externa para falar do frio, mas o link não entrou e a Thelma assumiu do estúdio enquanto a Lorena Comparato e a Pat voltavam para o estúdio.