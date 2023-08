'The Idol': série controversa com The Weeknd é cancelada após 1ª temporada

29/08/2023 | 13:00



A série The Idol, produção controversa estrelada por The Weeknd e Lily-Rose Depp, foi cancelada após a primeira temporada. A informação foi confirmada pela HBO Max, responsável pela série, à Variety nesta segunda-feira, 28.

O serviço de streaming não revelou o motivo da decisão, dizendo que The Idol foi "um dos programas originais mais provocativos" da companhia e celebrando "a forte resposta do público". "Depois de muita reflexão e consideração, a HBO, assim como os criadores e produtores, decidiram não avançar com uma segunda temporada", disse um porta-voz à revista.

O cancelamento vem após uma série de polêmicas que acompanharam o lançamento e a recepção do público. Criada por Sam Levinson, de Euphoria, The Idol chegou como uma promessa de substituir Succession, um dos grandes sucessos da HBO Max.

A série acompanhava Jocelyn, uma estrela pop que sofre um colapso nervoso e precisa cancelar sua turnê. Ela se envolve com Tedros, um guru de autoajuda e líder de uma seita.

O choque com a produção começou antes mesmo da chegada ao streaming, durante a exibição no Festival de Cannes, por cenas explícitas. Já no primeiro episódio, a hipersexualização da protagonista, além de uma interpretação rasa de The Weeknd, não agradaram.

The Idol também sofreu com problemas nos bastidores antes da finalização. A produção foi abandonada pela primeira diretora, Amy Seimetz, e, segundo a Variety, teve uma reformulação no elenco e na equipe.

Conforme informações da Rolling Stone, a saída da cineasta se deu quando a série já estava 80% concluída.