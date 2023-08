Onde ficar em Paris – 10 bons hotéis na capital francesa

Maria Beatriz Vaccari

O número de atrações na capital da França é enorme. Dificilmente, um turista convencional consegue conhecer todos os principais pontos de interesse em uma única viagem. Por isso, é importante planejar bem o passeio, selecionando os lugares de interesse e analisando regiões para escolher bem onde ficar em Paris.

A boa notícia é que a Cidade Luz conta com ótimas opções de hospedagem em diferentes bairros. Além disso, muitas propriedades ficam próximas a estações de metrô, com linhas que se espalham por praticamente toda a cidade.

Onde ficar em Paris

Paris é dividida em 20 arrondissements, que funcionam como distritos. Quanto mais central a região, menor o número.

O 1° arrondissement, por exemplo, fica bem no Centro da cidade, pertinho do Museu do Louvre. Os arrondissements 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 também contemplam áreas mais badaladas do destino, incluindo pontos turísticos como Torre Eiffel e Champs-Élysée.

Por conta da proximidade com diversas atrações e da possibilidade de se locomover muito a pé, boa parte dos turistas opta por hotéis entre o 1º e o 8º arrondissement.

Quem está disposto a ficar um pouco mais longe do Centro (arrondissements 9 em diante), encontra boas opções de hospedagem no 14º (Montparnasse).

Os hotéis em Paris recomendados pelo Rota de Férias são:

Reprodução Plaza Athénée

Caso o objetivo seja se hospedar em um hotel de luxo em Paris, vale a pena ficar no Plaza Athénée. A propriedade é queridinha de celebridades e conta com um restaurante com estrela Michelin.

Reprodução Hôtel des Deux Iles

Instalado em uma mansão do século 17, o Hôtel des Deux Iles fica no charmoso e histórico Ile Saint-Louis. A propriedade está a apenas 10 minutos a pé da icônica Catedral de Notre Dame.

Reprodução Jardins Eiffel

A 350 metros de uma estação de metrô, o Jardins Eiffel é uma boa opção de hospedagem no 7º arrondissement. Os quartos são pequenos, mas confortáveis e com isolamento acústico.

Reprodução Hôtel Le Relais des Halles

O Hôtel Le Relais des Halles fica em uma rua para pedestres e recebe os viajantes com decorações de época. Os hóspedes podem ir a várias atrações turísticas a pé, bem como ao Shopping Les Halles, que fica a poucos minutos da propriedade.

Reprodução Hotel Esmeralda

As acomodações com vistas para o Rio Sena e para Catedral de Notre Dame figuram entre os destaques do Hotel Esmeralda. Ele fica em um prédio construído em 1640 e costuma oferecer tarifas atrativas.

Reprodução Hôtel des Champs-Elysées

A poucos metros da famosa avenida Champs-Elysées, o Hôtel des Champs-Elysées oferece fácil acesso a pontos turísticos como o Arco do Triunfo. Com uma decoração moderna, o empreendimento tem bar e lounge perfeitos para apreciar bons drinques.

Reprodução Elysées Ceramic

O visual em estilo art nouveau encanta quem se hospeda no Elysées Ceramic. A propriedade é interessante para quem pretende ir à Disneyland Paris, já que fica a apenas cinco minutos da estação de trem que leva ao parque.

Reprodução Waldorf Montparnasse

Apesar de não estar na região central de Paris, o Waldorf Montparnasse fica pertinho de atrações como Torre Montparnasse e shopping Galeries Lafayette. Há também a estação de trem TGV, que leva a Versalhes.

Reprodução Royal Madeleine Hotel & Spa

Situado no 8º arrondissement, o Royal Madeleine Hotel & Spa é dono de uma belíssima piscina aquecida. Além de oferecer acomodações aconchegantes, o hotel conta com academia e centro de bem-estar.

Reprodução Lyric Hotel Paris Opera

450 metros separam o Lyric Hotel Paris Opera da icônica Ópera Garnier. Com decoração inspirada na temática musical, o empreendimento tem piscina coberta, academia e acesso gratuito ao hammam (banho turco).

