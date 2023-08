No México, Anitta curte noite com jogador de futebol e brinca sobre paqueras no país

29/08/2023 | 11:10



Eita que essa foi uma noite boa! Anitta está curtindo sua estadia no México e decidiu sair para se divertir na capital do país. Acompanhada da influenciadora Wendy Guevara e do jogador de futebol Kevin Alvarez, a poderosa deu muitas risadas enquanto passava um tempinho com amigos.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, a cantora revela que já tem um passeio planejado para realizar no México:

- Ela prometeu me levar para conhecer as belezas naturais do México, as belezas da cidade.

Ao que Wendy explica melhor:

- Quero levá-la onde tem homens.

Enquanto conversaram na mesa, a influenciadora ainda fez alguns comentários em tom descontraído sobre Kevin. Logo em seguida, Anitta disparou:

- Ela está tentando arranjar uma namorada para ele.

A mexicana confessou que está tentando agir como um cupido e arranjar um par para o atleta:

- Estou tentando apresentar uma amiga para ele.