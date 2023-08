Lorena Comparato relembra câncer de pele e fala sobre cirurgia para retirar tumor

29/08/2023 | 11:10



Lorena Comparato foi a convidada da manhã desta terça-feira, dia 29, do Encontro e participou do bate-papo sobre saúde ao lado de Thelma Assis. Falando sobre os riscos e problemas causados pelo tabaco, a atriz relembrou sua batalha contra o câncer em 2022.

Na conversa, Lorena revelou que sempre fez acompanhamento médico dermatológico com uma especialista no Rio de Janeiro e notou uma pinta na região do colo que sempre chamou a atenção, mas nunca foi motivo de muita preocupação. Porém, o cenário mudou quando, durante o banho, o sinal começou a sangrar.

- Eu tenho acompanhamento dermatológico desde muito cedo aqui no Rio de Janeiro e eu tive muito problema de pele. Ela [a médica] me ajudou com acne na pele, acne no rosto e aí, em uma das minhas consultas, ela viu uma pinta, a gente já tinha conversado sobre essa pinta porque essa pinta começou a inflamar, depois começou a sangrar... E eu fui displicente e eu não fui à médica e quando eu fui, eu fazendo brincadeira, falei: Aí, doutora, vai que é câncer. E ela falou: Vai que é câncer [em tom sério]. E aí foi aquele baque que eu senti.

Logo depois da avaliação, Lorena precisou passar por uma bateria de exames e testagens para poder entender a profundidade de seu caso antes de passar por cirurgia.

- A retirada foi simples, foi cirúrgica, com uma cirurgiã dermatológica, a gente retirou e hoje em dia eu carrego uma cicatriz para me lembrar que eu preciso cuidar da minha pele.