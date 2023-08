3M anuncia acordo de US$ 6 bi para resolver processo de protetores de ouvido

29/08/2023 | 11:06



A 3M anunciou nesta terça-feira, 29, um acordo de US$ 6 bilhões para resolver um processo judicial de veteranos do exército dos EUA contra sua subsidiária Aearo Technologies, responsável por fabricar protetores de ouvido para uso militar.

"Nos termos do acordo, a 3M contribuirá com um montante total de US$ 6 bilhões entre 2023 e 2029, que está estruturado no âmbito do acordo para incluir cinco bilhões em dinheiro e um bilhão em ações ordinárias da empresa", informou a 3M, em comunicado.

Segundo o Wall Street Journal, o valor é "substancialmente menor" do que o estimado por alguns analistas, que ficaria entre US$ 10 bilhões a US$ 15 bilhões.

A 3M também comunicou que registrará uma taxa prévia de aproximadamente US$ 4,2 bilhões nos resultados corporativos do terceiro trimestre deste ano, refletida em ajustes de itens espaciais. Além disso, a Aearo e a 3M buscam recuperar valores com seguradoras para efetivar uma parte dos pagamentos do acordo.

Em nota, a 3M afirma que o objetivo do acordo é resolver todas as reclamações associadas aos produtos Combat Arms Earplug, incluindo processos na Flórida e na Minnesota, assim como possíveis reclamações futuras. Porém, a empresa esclarece que não admite ser responsável pelas acusações dos veteranos americanos ao aprovar o acordo.

Os militares alegam que a 3M e a Aearo produziram protetores defeituosos que não impediram danos à sua audição por ruídos no ambiente de trabalho.

"Os produtos em questão neste litígio são seguros e eficazes quando utilizados de forma adequada", afirmou a 3M.

Outros detalhes do acordo, incluindo o calendário de pagamentos antecipados, serão disponibilizados conforme o cumprimento de condições estabelecidas pela empresa e declarados em relatórios para a Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA).

"A 3M está preparada para continuar a defender-se no litígio se certos termos do acordo não forem cumpridos", reforçou a empresa.

*Com informações da Dow Jones Newswires