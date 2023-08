Shopee promove ação Cashback do Bem, com 100% de dinheiro de volta

Da Redação

Do 33Giga



29/08/2023 | 10:55



A Shopee promove a ação Cashback do Bem durante a campanha 9.9 Super Shopping Day. Os consumidores que realizarem doações a partir de R$10 via Shopee Doações, até 9 de setembro, receberão 100% de cashback do valor doado em Moedas Shopee para serem utilizadas como desconto em compras no marketplace.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Para participar da campanha, basta selecionar “Eu Quero” para resgatar o cupom de cashback, escolher uma das instituições parceiras, selecionar o valor que deseja doar e antes de finalizar aplicar o cupom na carteira. Assim que a doação for finalizada o consumidor receberá 100% do valor em Moedas Shopee.

As instituições parceiras são:

GRAACC,

Instituto Novo Sertão,

Instituto Alicerce,

Associação Cidadão Pró-Mundo,

Anjos de Patas Indaiatuba,

Fala Mulher,

IRME,

Projeto Orsi

e Instituto Água Viva

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

“Queremos incentivar a cultura de doação no país e contribuir com as comunidades brasileiras em situações de vulnerabilidade. Sabemos que nossos usuários adoram benefícios para economizar em compras e pensamos nesta campanha para que façam o bem e recebam o valor de volta como um gesto de agradecimento por tornarem as ações beneficentes ainda mais significativas.”, explica Luciana Ferraz, gerente de Comunicação e Responsabilidade Corporativa.

A Shopee Doações é uma iniciativa que visa ajudar comunidades brasileiras, por meio de instituições nacionais, que possuem “lojas” na plataforma para venda de produtos digitais em forma de doações. 100% do valor doado vai direto para as ONGs e os doadores contam com a facilidade e opções de pagamento oferecidos pela Shopee, como cartão de crédito, boleto e PIX.

9.9 Super Shopping Day

O 9.9 Super Shopping Day da Shopee oferece diversos benefícios para os consumidores economizarem. Serão R$ 9 milhões em vouchers de desconto na data e cupom* de 20% off para compras pagas por meio do Shopee Pay, carteira digital da plataforma. Também haverá cupons de frete grátis para compras a partir de R$10.

—

*Confira as condições. Válido só no app e para pagamentos realizados via ShopeePay, com compra mínima de R$ 20.