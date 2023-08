Moto G14: Motorola anuncia chegada de novo smartphone por R$ 1.099

Da Redação, com assessoria

A Motorola anuncia hoje (29) a chegada do Moto G14 ao Brasil. A linha Moto G – reconhecida por trazer inovações, tecnologia e experiências de produtos premium para o segmento intermediário –, agora vai além. O modelo é o primeiro smartphone da família com elementos de design, sofisticação e design de produtos premium, incluindo a opção de acabamento em vegan leather e cores com a curadoria Pantone.

Com tela full HD+ ultralarga (6,5 polegadas), alto-falantes estéreo com Dolby Atmos e Spatial Sound, e um sistema de câmera de 50 MP com tecnologia Quad Pixel, o Moto G14 traz uma experiência de ponta para o mercado brasileiro em sua faixa de preço.

Tela com experiência de áudio imersiva

O Moto G14 possui tela full HD+ de 6,5 polegadas e proporção de 20:9, com visualização imersiva e ainda mais nitidez do que uma tela HD+ padrão. Além disso, tem design Hole-in-Display (HiD) e bordas reduzidas, proporcionando mais espaço para trabalhar e se divertir. O som é outro destaque. Os clientes poderão ouvir graves e vocais aprimorados em alto-falantes estéreo, potencializados pelo som multidimensional do Dolby Atmos e o Motorola Spatial Sound.

Sistema de câmera avançado e design elaborado

O Moto G14 é equipado com sensor de 50MP, que captura fotos incríveis mesmo em condições e ambientes de pouca luminosidade. O sistema de câmera principal apresenta tecnologia Quad Pixel, que melhora em até quatro vezes a sensibilidade à luz baixa, resultando em imagens mais nítidas. O aparelho ainda tem um sensor Macro dedicado.

O Moto G14 é um smartphone com grande estilo a um preço mais acessível. Elaborado com materiais de alta qualidade, possui acabamento de vegan leather, suave ao toque e com visual premium. É resistente à água, com proteção contra derramamentos e respingos.

Desempenho alimentado por bateria excepcional

Para atender às necessidades dos usuários mais exigentes, o Moto G14 chega com processador Octa-Core, que aumenta o desempenho de diversas funcionalidades, desde videochamadas até capacidades avançadas de fotos com inteligência artificial.

Com 4 GB de RAM, o dispositivo responde instantaneamente a cada toque e deslize. O Moto G14 também vem com 128 GB de armazenamento interno para muitas fotos, filmes, músicas e aplicativos. Possui armazenamento UFS2.2 com leitura e gravação rápida, para que os aplicativos sejam instalados e abertos mais rapidamente.

O Moto G14 incluiu uma bateria de 5.000 mAh, que permite ouvir playlists por mais tempo, fazer videochamadas com amigos por horas e assistir a uma série até o final. Quando for a hora de recarregar, os usuários podem obter uma carga completa de um dia inteiro com o carregamento Turbo Power TM.

Disponibilidade do Moto G14

O novo Moto G14 está à venda, a partir de hoje, com o preço de R$ 1.099 em todo o País nas cores Grafite e Lilac, que possui acabamento em vegan leather na parte traseira. Para mais informações, acesse o site.