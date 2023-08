Selena Gomez revela cirurgia na mão após fratura e nega que Single Soon seria indireta para The Weeknd

29/08/2023 | 10:11



Selena Gomez está dando o que falar desde que lançou a música Single Soon e deixou os fãs com uma pulga atrás da orelha sobre a inspiração para a canção. Querendo acabar com todas as dúvidas, a artista está usando o tempo livre para desmentir informações que estão circulando as redes sociais.

Na sessão de comentário da publicação feita pelo site norte-americano Hollywood Life, Selena colocou um ponto final nos rumores de que o single teria sido escrito para o seu ex-namorado, The Weeknd:

Caso você tenha deixado passar, a Selena Gomez lançou uma nova música, Single Soon, nesta semana. Seus fãs acreditam que [a canção] foi escrita para o seu romance com o The Weenkd.

Sem se aguentar, a cantora disparou:

Não poderia ser mais falso.

E calma que não parou por aí! Em outra publicação feita por uma página de fã, onde era revelado que Single Soon poderia alcançar o top 20 da Billboard Hot 100, a cantora contou que precisou passar por uma cirurgia na mão após sofrer uma fratura:

Quebrei minha mão e fiz uma cirurgia. Eu não me importo de vender nada. Eu estou feliz em fazer música com meus amigos.