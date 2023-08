Carol Macedo anuncia nascimento do primeiro filho: Meu amor, meu menino, meu leonino

29/08/2023 | 10:10



A família aumentou! Na noite da última segunda-feira, dia 28, Carol Macedo anunciou a chegada do primeiro filho. O pequeno, que recebeu o nome de Leo, é fruto do relacionamento da atriz com Rafael Eboli. Sem revelar qual foi a data do nascimento, a artista apenas contou que ele chegou ao mundo há alguns dias.

Carol aqueceu o coração dos seguidores e encheu o feed de fofura ao compartilhar um clique do recém-nascido logo que veio ao mundo. Na legenda, ela comemorou o acontecimento:

Leo. Momento da chegada há alguns dias do meu amor, meu menino, meu leonino.

Será que o nome do primeiro filho da atriz foi por conta do signo do zodíaco? Não temos certeza, mas podemos confirmar que Leo é uma belíssima escolha e os seguidores da artista estão amando a notícia.

Nos comentários da publicação, Nicolas Prattes, Lívia Andrade e Regiane Alves estavam entre os famosos que felicitaram a mamãe de primeira viagem. Ana Hikari também deixou uma mensagem de carinho:

Bem vindooo, Leeeeeooo. Que amor!! Felicidades cá.

Assim como Antonia Morais:

Coisa mais linda do mundo.