Após 12 temporadas, The Voice Brasil não é renovado pela TV Globo: Nenhuma das versões

29/08/2023 | 10:10



Depois de 11 temporadas recheadas de muitas emoções e talentos, o The Voice Brasil vai encarar o seu fim na 12° versão no final de 2023. O reality musical vai receber, pela última vez, Fátima Bernardes como apresentadora a partir de novembro.

As informações foram confirmadas no site do The Voice Brasil e revelou que a TV Globo não tem previsão de seguir com nenhuma das versões da franquia Voice em 2024. Vale lembrar que, além da versão original, a emissora apostou em formatos infantis e sênior.

Mas é claro que a despedida será em alto nível, né? A última temporada do programa promete fortes emoções e, é claro, muita cantoria! Com exibições às terças e quintas, Fátima Bernardes e seus jurados devem encantar o público uma última vez.