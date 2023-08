Bella Campos fala sobre fim de namoro com MC Cabelinho e confirma traição por parte do cantor: - Por motivos óbvios

29/08/2023 | 09:10



Depois de se manter em silêncio por horas enquanto os fãs tentavam sanar as dúvidas, Bella Campos decidiu finalmente se pronunciar sobre o fim do relacionamento com MC Cabelinho na noite da última segunda-feira, dia 28.

Através dos Stories do Instagram, a atriz confirmou o término e ainda aproveitou para explicar o que a motivou a ficar tanto tempo sem falar sobre o assunto nas redes sociais:

Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentos desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar. Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui e não estamos mais namorando em função de motivos óbvios.

Na sequência, Bella disse que está viajando a trabalho e não quer focar suas energias em outros assuntos. Estando em um momento importante para a carreira, ela disparou:

Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção.