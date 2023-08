Após Bella Campos confirmar término, MC Cabelinho se pronuncia: É uma pena que essa loucura tenha tomado a proporção que tomou

29/08/2023 | 09:10



Um suposto affair de MC Cabelinho deu o que falar após afirmar que não só teria encontrado com o cantor em um hotel, como ele também teria afirmado que estava solteiro. Na noite da última segunda-feira, dia 28, Bella Campos usou as redes sociais para confirmar que o namoro com o funkeiro havia chegado ao fim após quase um ano juntos. Pouco tempo após o pronunciamento da atriz, o artista também decidiu se manifestar.

Bella e Cabelinho estavam em um relacionamento desde outubro de 2022 e até chegaram a contar em entrevista ao Fantástico que estavam pensando em casamento. Cada um deles fez tatuagens em homenagem ao outro e frequentemente compartilhavam registros juntos nas redes sociais. Os famosos também chegaram a viver um casal na novela Vai na Fé. Por conta disso, o pronunciamento da atriz confirmando a polêmica de traição pegou os fãs do casal de surpresa.

Na madrugada desta terça-feira, dia 29, o cantor decidiu usar o Instagram para se pronunciar sobre a situação. Cabelinho se limitou a fazer uma publicação nos Stories, minutos após o desabado de Bella, informando:

Assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofocas sobre a minha vida pessoal. Nunca dei e vou continuar não dando palco para ninguém crescer. É uma pena que essa loucura tenha tomado a proporção que tomou e afetado nossa vida dessa forma.