Descubra se há linha pré-paga irregular vinculada ao seu CPF

Bianca Bellucci

29/08/2023 | 08:55



Empresas do setor de telecomunicações criaram um site para que as pessoas possam consultar se há linha pré-paga irregular vinculada ao CPF. Batizado de Consulta Pré-Pago, a plataforma visa combater a prática de criminosos, que podem usar o documento de terceiros para abrir contas sem o consentimento do titular.

Para usar o Consulta Pré-Pago é simples. Basta acessar o site, digitar seu número de CPF e clicar em “Nova Consulta”. Automaticamente, a plataforma retornará se há alguma linha de telefonia ativa em seu nome. É válido destacar que o serviço identifica somente contas pré-pagas das operadoras Algar, Claro, Sercomtel, Tim e Vivo.

Caso haja algum problema, o consumidor deve contatar a prestadora correspondente e solicitar o cancelamento da linha pré-paga irregular. Os números para atendimento são:

Algar: 1055

Claro: 1052

Sercomtel: 1051

Tim: 1056

Vivo: 1058

Fonte: G1