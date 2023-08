Joss Stone se apresenta no The Town 2023 no dia 7 de setembro substituindo Liam Payne

29/08/2023 | 08:49



Após o cancelamento da participação do cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, no The Town 2023 na última sexta-feira, 23, o festival anunciou a apresentação da artista de soul internacional Joss Stone. Em nota para o Estadão, a organização do evento confirmou nesta segunda-feira, 28, a substituição do show que ocorre no palco Skyline, no dia 7 de setembro.

A cantora esteve no Brasil pela última vez em há doze anos no palco Sunset, do Rock in Rio, e traz sucessos como "Right To Be Wrong", "Super Duper Love" e "Free Me". No dia da apresentação de Joss, também entrarão no palco, o headliner da noite, Maroom 5, The Chainsmokers, Ludmilla, Ne-Yo, Masego e outros 16 artistas.

O The Town ainda ressaltou que os ingressos adquiridos permanecem validos para essa data. "Por se tratar de um evento com inúmeras atividades, as atrações e horários podem sofrer alterações, não sendo cabível o reembolso do valor pago correspondente ao ingresso", informa a nota. Também informaram que os ingressos já estão disponíveis para ativação no aplicativo,

Essa é a segunda substituição pós-cancelamento do evento. Na noite de quinta-feira, 24, a banda Queens Of The Stone Age comunicou que não se apresentará mais no evento por problemas médicos. O trio Yeah Yeah Yeahs fará o show em seu lugar. Três dos cinco dias de festival já estão esgotados.