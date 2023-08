Obtenha licença vitalícia do Microsoft Office 2021 por apenas US$ 13

Da Redação

Do 33Giga



30/08/2023 | 08:55



Para quem quer adquirir um processador de texto e uma suíte de produtividade, não há opção melhor ou mais versátil do que o Microsoft Office. Você pode comprar uma licença vitalícia do Microsoft Office 2021 por apenas US$ 27 na Venda Especial de Escritório da Keysfan. As versões tanto para PC quanto para Mac estão disponíveis a preços baixos. Usuários de PC receberão o Microsoft Office 2021 Professional, enquanto o negócio para Mac se aplica à edição Home and Business por US$ 31. Alternativamente, se você precisa do Windows 11, pode adquiri-lo por US$ 13.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

62% de desconto no Microsoft Office vitalício com cupom BKS62

50% de desconto em sistemas operacionais Windows com cupom BKS50

Compre mais e economize mais com os pacotes econômicos: cupom BKS62

Keysfan também vende licenças para empresas

Outras ferramentas em oferta

Por que escolher a Keysfan?

A Keysfan mantém o conceito do cliente em primeiro lugar. Por isso, visa trazer os melhores produtos e serviços a eles. Prova disso é o processo de compra, que é simples e fácil de operar. Após a finalização da aquisição, o código de ativação do software e as instruções detalhadas de instalação serão enviados para a caixa de e-mail em minutos.

Vale destacar que, no processo de instalação e uso, os usuários podem entrar em contato com a equipe profissional de atendimento ao cliente da Keysfan a qualquer momento se tiverem alguma dúvida. O grupo está online 24 horas por dia, sete dias por semana (e-mail de contato: support@keysfan.com).