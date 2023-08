Bolsas da Ásia fecham em alta, com Xangai ainda apoiada por estímulos recentes da China

29/08/2023 | 07:05



Os mercados acionários da Ásia registraram ganhos, nesta terça-feira, 29. A Bolsa de Xangai estendeu ganhos do pregão anterior, ainda com o sentimento dos investidores apoiado por medidas de apoio à atividade adotadas nos últimos dias por Pequim. Não havia, porém, euforia e o noticiário econômico do local era monitorado, com dificuldades do setor imobiliário ainda no radar.

A Bolsa de Xangai fechou em alta de 1,20%, em 3.135,89 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 2,69%, a 2.041,56 pontos. O Mizuho Bank considerou que o quadro em Xangai refletia certo alívio sobre a economia da China, sem uma grande crise de confiança como risco agora. Ao mesmo tempo, analistas em geral apontam para ânimo contido no país. O setor imobiliário segue em foco, e a Reuters reportou que a Country Garden buscava com credores mais prazo para o pagamento de um bônus. Entre ações em foco em Xangai hoje, as de softwares e do setor automotivo puxaram ganhos, com Beijing Kingsoft Office Software em alta de 6,1% e iFlytek, de 1,4%. BYD ganhou 4,75%, após balanço forte no fim da segunda-feira.

O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, registrou ganho de 0,18%, a 32.226,97 pontos. Ações de varejo e do setor imobiliário estiveram entre os destaques. Pan Pacific International subiu 3,5% e Mitsubishi Estate, 2,0%.

Em Seul, o índice Kospi fechou em alta de 0,34%, em 2.552,16 pontos. Ações ligadas à internet também se saíram bem na bolsa sul-coreana, bem como as de transportadoras marítimas. O sentimento foi apoiado pelos ganhos de ontem em Nova York, e ainda pelo fato de que a China cortou uma tarifa para negociações em bolsas. Entre as transportadoras marítimas, Hanwha Ocean e Hyundai Mipo Dockyard subiram 6,9% e 4,0%, respectivamente.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou ganho de 1,95%, a 18.484,03 pontos, também sustentado por medidas recentes de Pequim para apoiar a atividade e seus mercados. Entre ações em foco, Country Garden Holdings subiu 12% e Longfor Group, 6,05%. Em Taiwan, o Taiex subiu 0,69%, a 16.623,65 pontos.

Na Oceania, em Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,71%, em at 7.210.50 pontos, terminando na máxima do dia. Ações de mineradoras puxaram o movimento para cima. O setor de tecnologia local, por outro lado, registrou baixa modesta, de 0,3%. *Com informações da Dow Jones Newswires.