Tsitsipas passa fácil por Raonic e queda de Rune é a zebra do dia no US Open

28/08/2023 | 23:30



A primeira rodada da chave masculina do US Open, último Grand Slam do ano, nesta segunda-feira, foi marcada por vitórias fáceis e derrotas surpreendentes de tenistas favoritos ao título. Enquanto o grego Stefanos Tsitsipas passou fácil para a segunda rodada, o dinamarquês Holger Rune caiu precocemente.

Sétimo do ranking mundial, Tsitsipas não teve grandes problemas para superar o canadense Milos Raonic, longe de seus melhores momentos, ao marcar 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/4.

Já Rune, quarto melhor do mundo, teve uma atuação apática diante do espanhol Roberto Carballes e acabou superado em quatro sets: 6/3, 4/6, 6/3 e 6/2.

O norueguês Casper Ruud, quinto colocado no ranking, eliminou o americano Emilio Nava por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 3/6, 6/4 e 7/6 (7/5). A primeira rodada também marcou dois duelos de tenistas locais. Taylor Fritz, nono do mundo, passou por Steve Johnson (6/2, 6/1 e 6/2) e Frances Tiafoe, número 10 do ranking, bateu Learner Tien (6/2, 7/5 e 6/1). Já o austríaco Dominic Thiem (AUT) venceu o casaque Alexander Bublik (6/3, 6/2 e 6/4).