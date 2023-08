Grande ABC precisa olhar para a indústria já está aqui’, afirma presidente do Ciesp

Gabriel Rosalin



28/08/2023 | 21:24



O presidente do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Rafael Cervone, diz que é necessário que as cidades do Grande ABC e a entidade olhem para indústrias que já estão na região, antes de querer trazer novos investimentos. “Não podemos esquecer de quem fez história e só pensar em atrair novas empresas”, comentou Cervone. Ele participou de evento realizado em Santo André que debateu o desenvolvimento econômico.

Nos últimos anos, o Grande ABC sofreu com algumas saídas de empresas, principalmente do ramo automobilístico, como é o caso da Ford e da Toyota (que deixa São Bernardo em novembro). Mesmo assim, o presidente do Ciesp acredita na força da região e na diversificação de segmentos. “O Grande ABC é super-importante e uma tradição industrial. Hoje, as saídas remetem a novas possibilidades, temos de olhar para diferente vocações”, afirmou Cervone.

“O Ciesp tem uma importância muito grande para a região, pois consegue enxergar o território como um todo”, prosseguiu o presidente. Cervone afirma que a entidade tem o papel de agregar tecnologia, inovação e ajudar as cidades com pesquisas de desenvolvimento.

Durante o evento, ao mostrar dados que representam a evolução das cidades, o presidente do Ciesp deixou uma ‘lição de casa’ para o Grande ABC. Para ele, estudando com profundidade esses dados é possível descobrir o que pode ser implementado na região.

Além da presença do presidente da entidade, o diretor-titular do Ciesp Santo André, Norberto Perrella, também compareceu no evento. “Enxergamos com otimismo, quando o Grande ABC fala de futuro. As saídas das indústrias foram mais escolha própria do que falta de acolhimento regional”, afirmou.

O evento também marcou a estreia da nova sede do Ciesp em Santo André.