Grande ABC tem queda nos índices de criminalidade

Thainá Lana



28/08/2023 | 20:58



Pelo segundo mês consecutivo no ano, os principais indicadores criminais diminuíram nos municípios do Grande ABC. Os delitos de roubo e furto geral e de veículos, casos de estupro e o número de vítimas de homicídio doloso (quando há intenção de matar) apresentaram queda em julho na região.

Segundo dados divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), os registros de homicídio doloso tiveram a maior redução no período, com 95%. Em julho de 2022 foram contabilizados 20 casos, enquanto no mesmo mês deste ano, apenas uma notificação foi oficializada.

Na sequência aparece o delito de roubo de veículos, que passou de 572 no ano passado para 404 em 2023 – diminuição de 29%. Por dia, são roubados 13 veículos na região.

Os casos de estupro reduziram 19% em um ano. Em julho de 2022 foram contabilizadas 52 vítimas no Grande ABC, ante 42 neste ano. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra foram os únicos municípios que registraram aumento deste tipo de crime.

Furto foi o delito com menor queda na região. Furto geral, que compreende a subtração de diversos itens, como dinheiro, celular e também a banco, diminuiu apenas 4% em um ano – no mês passado, esse crime foi o único que apresentou alta.

Já o furto de veículos teve uma pequena variação de 0,9%. Em números absolutos, os registros passaram de 912 para 903 neste ano.

A SSP atribui a queda nos casos às operações realizadas no período e ao aumento da presença da polícia em áreas de alto índice de criminalidade, com mais pontos de estacionamento, bases comunitárias e patrulhas a pé e de motocicleta.

“De janeiro a julho deste ano, nos municípios do Grande ABC, foram presos e apreendidos 4.689 infratores, aumento de 7,7% em relação ao ano anterior. Nesse período, 2.102 veículos foram recuperados e 284 armas ilegais apreendidas”, informou a pasta.

O órgão ressalta ainda a necessidade de registrar boletins de ocorrência para mapear áreas de alta criminalidade e conduzir investigações.