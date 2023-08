Escola de Diadema se mobiliza para o 17º Desafio de Redação

Nilton Valentim



29/08/2023 | 07:00



A EE (Escola Estadual) Professora Antonieta Borges Alves, em Diadema, se mobilizou em torno do 17º Desafio de Redação. Alunos de 33 salas de aula escreveram sobre o tema ‘Reciclar para Transformar: como a economia circular pode revolucionar nossa sociedade’. Neste ano, serão distribuídas 15 bolsas de estudos na FSA (Fundação Santo André), além de vários outros prêmios. As inscrições estão abertas e vão até 29 de setembro.

“Houve o envolvimento da escola como um todo e teve bastante debate dentro. Os alunos se apropriaram bem da temática proposta e o que chamou bastante atenção dos nossos jovens foi a quantidade de bolsas de estudos. A possibilidade de ter mais vagas de acesso à universidade”, afirmou a diretora Izaura José Terassi.

“É uma grande chance para quem pensa no futuro porque uma bolsa de estudos é muito importante. Também achei muito bacana a escola ter proporcionado momentos específicos para pesquisarmos sobre o tema e elaborarmos rascunhos e gostei muito por ter sido um texto de gênero livre porque deu liberdade para eu escrever sobre o tema a partir do que eu gosto, que é o ponto de vista filosófico. Estou na expectativa pelo resultado e bastante otimista com minha participação”, afirmou a aluna Júlia Carvalho Santos.

Segundo a diretora, a participação dos estudantes foi intensa. “Lógico que eles fazem (as redações) pela competição em si, pois querem ganhar. Mas há todo um exercício pedagógico dentro da escola de conscientização temática e o grande desafio do nosso aluno é participar de um concurso externo e provar as suas habilidades. Então é sempre uma parceria bastante agradável”, disse a Izaura, detalhando que as 17 salas do ensino fundamental e todas as16 do ensino médio participaram da ação.

A 17ª edição do Desafio de Redação é realizada pelo Diário e pela Prefeitura de Santo André, patrocinada pelo Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório, tem o apoio da Braskem e o apoio institucional da FSA.