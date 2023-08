Inscrições para intercâmbio cultural do Centro Paula Souza vão até dia 31

Da Redação



28/08/2023 | 20:53



O Centro Paula Souza prorrogou até quinta-feira as inscrições para a edição de 2023 do Intercâmbio Cultural, que oferece 332 bolsas de estudo para cursos de língua inglesa ou espanhola em instituições de ensino da Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda. Serão beneficiados os estudantes com melhor aproveitamento acadêmico, sendo selecionados 245 alunos das Etecs (Escolas Técnicas) e 87 das Fatecs (Faculdades de Tecnologia) estaduais.

Nas Etecs, podem se candidatar jovens matriculados na segunda série dos ensinos médio ou integrado ou no segundo módulo dos cursos técnicos. Já nas Fatecs, o estudante precisa ter um PP (Percentual de Progressão) de intercâmbio de 50 a 75% (informação disponível no Siga, o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica).

O intercâmbio prevê um curso intensivo de língua inglesa ou espanhola, com duração de quatro semanas, com as seguintes despesas pagas: passagem aéreas de ida e volta, hospedagem em casa de família, alimentação (café da manhã e jantar), traslado no país de destino, chip de internet, seguro-viagem, taxas de emissão de visto de estudante (Visa) e Sevis para entrada nos Estados Unidos, ajuda de custo e tag de identificação das malas. Caberá ao participante providenciar e custear documentos pessoais necessários para a viagem, como passaporte e custos de deslocamento para obtenção do visto americano. Os embarques estão previstos para novembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pela internet (https://arinter.cps.sp.gov.br/editais-abertos/).