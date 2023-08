Santo André libera vacina bivalente contra a Covid para todas as pessoas

Da Redação



A Prefeitura de Santo André liberou desde ontem a dose da vacina bivalente contra a Covid-19para todos os moradores com 12 anos ou mais – antes a proteção para a faixa etária dos 12 até 17 anos e 11 meses estava limitada às pessoas com comorbidades. Para isso, é necessário que o munícipe tenha recebido a primeira e segunda doses convencionais há pelo menos 122 dias.

O imunizante está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades básicas de saúde e, aos fins de semana, nos dois pontos de drive-thru localizados na Craisa (Avenida dos Estados, 2.195, em Santa Teresinha) e no Carrefour Pedro Américo (Avenida Pedro Américo, 23, na Vila Humaitá), das 8h às 18h. Não é necessário agendamento prévio.

“Santo André foi um exemplo na vacinação contra a Covid durante toda a pandemia e agora não é diferente. Mesmo com a diminuição dos casos, mantivemos a imunização sete dias por semana, de segunda a sexta em todas as unidades de saúde e aos fins de semana dos pontos de drive-thru. Nossa prioridade sempre é proteger nossa população e não medimos esforços para isso”, pontua o secretário de saúde, Gilvan Junior.

Além da vacina contra a Covid, todas as unidades básicas de saúde também estão abastecidas com o imunizante contra a gripe, disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses.

A campanha prossegue oficialmente até quinta-feira, de acordo com indicação do Governo do Estado. Caso seja prorrogada mais uma vez, a vacina também estará à disposição da população nos dois pontos de drive-thru no fim de semana.