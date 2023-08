Casos confirmados de dengue no Grande ABC subiram 7% em um ano

Beatriz Mirelle



29/08/2023 | 07:00



Os casos de dengue, doença causada pelo mosquito Aedes aegypti, registraram 686 confirmações entre janeiro e julho deste ano no Grande ABC. O número representa alta de 7% em comparação ao mesmo período de 2022, quando a região acumulou 641 ocorrências. Os dados são dos boletins emitidos pelo CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) Prof. Alexandre Vranjac do Governo de São Paulo. Em 2023, o mês com mais casos foi abril (220).

Na comparação de junho e julho deste ano, os casos caíram de 52 para 17 confirmações (-67,3%). As cidades que apresentaram alta no número total de casos confirmados entre janeiro a julho de 2022 frente ao mesmo período de 2023 são Santo André (79,2%), Diadema (30%), Ribeirão Pires (58,3%) e Rio Grande da Serra (400%). As mudanças climáticas são um dos motivos que aumentam a propagação da doença, ainda mais em períodos mais chuvosos.

A Prefeitura de Santo André informa que a Brigada contra o Aedes possui 780 brigadistas treinados para controle do mosquito na cidade, além de visitação casa a casa, bloqueio de criadouros, tratamento larvário em imóveis especiais, entre outras ações. A Prefeitura de São Caetano realizou entre ontem e hoje o combate à dengue com nebulização nos bairros Mauá e Jardim São Caetano e conscientização porta a porta com Agentes Comunitários de Saúde.

Em Diadema, a remoção de veículos abandonados é uma das ações para evitar o acúmulo de água parada.

De acordo com a Prefeitura de Ribeirão Pires, a cidade possui constantes rondas de ADL (Atividade de Densidade Larvária) com vistoriais residenciais para conscientizar a população e evitar pontos de propagação da doença. Também tem 600 armadilhas espalhadas em escolas, unidades de saúde, comércios e outros espaços para evitar a proliferação do mosquito.

Rio Grande da Serra retornou com o programa de monitoramento da dengue que tinha sido paralisado por falta de equipe, mas voltou neste ano. “Possuímos 14 pontos estratégicos, onde são monitorados a cada 15 dias para avaliar os possíveis focos de disseminação do mosquito”, informou a Prefeitura em nota.