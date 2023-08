Luiz Fernando busca ampliar a participação da mulher na política

Wilson Moço



28/08/2023



Na véspera do Dia Internacional da Igualdade Feminina – comemorado sábado –, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) protocolou dois projetos na Assembleia Legislativa que visam ampliar a participação da mulher na política. Uma das propostas (de resolução) prevê que as composições das comissões da Casa sejam divididas meio a meio, com 50% das vagas para homens e 50% para mulheres. Os blocos são responsáveis por analisar projetos de autoria dos parlamentares ou do governador.

A outra proposta trata de emenda à Constituição que garante a eleição paritária de homens e mulheres – 50% das vagas para cada gênero – nos pleitos realizados no País. Segundo o deputado, o projeto é uma forma de equiparar e aumentar a participação feminina na política.

“Quero e vou lutar por maior participação das mulheres na política e na sociedade, em todos os níveis”, disse o deputado petista.

Para ter ideia da pouca participação das mulheres na política, a Câmara dos Deputados tem apenas 17,7% de mulheres entre os 513 parlamentares. Na Assembleia paulista, apenas 25 das 94 cadeiras são ocupadas por mulheres. Por fim, dos 32 partidos do País, apenas dois são presididos por elas (um dos quais o PT).

Deputada estadual com domicílio eleitoral em Santo André, Ana Carolina Serra (Cidadania) disse ontem que ainda não tinha conhecimento do projeto que divide de forma igualitária o número de integrantes das comissões da Alesp entre homens e mulheres, mas que a iniciativa do parlamentar de São Bernardo “é louvável.” E aponta que a proposta, se aprovada, faria justiça inclusive pelo fato de o número de mulheres na Casa ter aumentado na atual legislatura.

“Acho interessante, até porque a gente tem número maior de mulheres. E é importante porque vai dar mais equilíbrio nas decisões, nos debates, nas visões, e também atende muito a questão da igualdade. A gente sabe, somos diferentes, mas sempre buscando a mesma coisa, que é proteger o bem comum. Acho que essas visões diferentes vão fomentar o debate. Achei interessante, porque permite que mais mulheres trabalhem e façam parte das comissões”, disse Ana Carolina, logo após comandar evento na Assembleia.

Segundo o Relatório Global de Desigualdade de Gênero do Fórum Econômico Mundial, de 2022, serão necessários em torno de 132 anos para que se alcance a paridade de gênero. Esse documento compara o estado atual e a evolução da igualdade de gênero em 146 países, analisando quatro pontos principais: participação econômica e oportunidade, nível de educação, saúde e sobrevivência, e empoderamento político. O Brasil, segundo o estudo divulgado ano passado, ocupava o 94º lugar, mas segue sem muitas alterações.