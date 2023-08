Frente parlamentar pretende dar voz aos fundos sociais paulistas

Artur Rodrigues



28/08/2023 | 20:40



Ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, a deputada Ana Carolina Serra (Cidadania) lançou na tarde de ontem a frente parlamentar em apoio aos trabalhos dos presidentes dos fundos sociais municipais do Estado de São Paulo. A iniciativa tem como objetivo fortalecer e expandir os programas desenvolvidos pelos municípios paulistas, destinados à população em situação de vulnerabilidade social.

“Quando se trata de desenvolvimento social, não existe bandeira. A frente parlamentar nasce da necessidade comum a todos os fundos sociais: apoio. Somos a primeira porta para quem mais precisa. Recebemos pessoas com fome, sem vestimenta e desesperançadas. Precisamos estar preparados para esse atendimento, Todos nós estamos aqui para darmos início a esse diálogo”, comentou a deputada.

Ana Carolina detalhou como será o trabalho da frente parlamentar, que se dividirá em três grupos temáticos. O primeiro será para municípios com até 30 mil habitantes; o segundo, para aqueles entre 31 mil e 99 mil habitantes; e o terceiro para os municípios com mais de 100 mil moradores. Cada grupo será responsável por indicar as necessidades e sugestões de fortalecimento dos fundos, além da integração das cidades com as secretarias estaduais e o empresariado para a realização de convênios e parcerias com a iniciativa privada.

“Vamos montar uma rede de informações dos programas e das ações governamentais. Sabemos que o que cabe em um município, pode não caber em outro. Por isso é importante esse diálogo não só entre os representantes dos fundos, mas também com o Executivo estadual. Queremos criar um anuário dos fundos sociais, com o objetivo de dar visibilidade aos trabalhos feitos, mostrando as principais ações que são realizadas”, explicou a deputada.

A frente também terá um grupo de trabalho com representantes do governo do Estado, da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), do TCE (Tribunal de Contas do Estado), prefeituras e fundos sociais, com o objetivo de revisar e modernizar a lei que criou o Fundo Social do Estado de São Paulo, em 1968. “Essa lei não reflete o cenário social atual dos municípios”, disse a parlamentar, que ainda anunciou ter protocolado uma emenda ao PPA (Plano Plurianual) 2024-2027, que pede a reserva de R$ 2 milhões anuais para cestas básicas e agasalhos destinados aos fundos sociais municipais.

O evento de lançamento da frente parlamentar foi realizado na Assembleia e contou com mais de 250 representantes de municípios paulistas, entre prefeitos, prefeitas, primeiras-damas, presidentes e representantes de fundos sociais. Também estava no encontro a presidente do conselho deliberativo do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, Berenice Giannella, que destacou a importância do fortalecimento dos fundos municipais.

“O Fundo Social tem a missão de colaborar não só com as políticas da Secretaria de Assistência Social, mas também com outras secretarias. É um trabalho fundamental para dar oportunidade e dignidade àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade”, comentou Berenice.