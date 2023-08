Kassab sinaliza apoio de Tarcísio a Alex

Raphael Rocha



29/08/2023



Uma das personalidades do congresso estadual do Cidadania, o secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab (PSD), indicou apoio dele à potencial candidatura do deputado federal Alex Manente (Cidadania) à Prefeitura de São Bernardo e sinalizou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também deve caminhar com Alex na campanha eleitoral do ano que vem na cidade.

“Há muito tempo, há muitas eleições, a gente ouve se o Alex sai ou não sai, e se sair vai ganhar ou não. Hoje, é quase unanimidade. Chegou a hora do Alex. São Bernardo sabe que pode contar com você”, discursou Kassab. “São Bernardo é uma cidade que pode se sentir realizada. Tem um belo padrão de vida, muitos desafios superados, mas há muito o que fazer. São Bernardo não pode correr o risco de não ter alguém bem preparado, com vocação para vida pública, com história na vida pública. Pode contar conosco. Tenho certeza que São Bernardo estará muito bem conduzida”, emendou.

Kassab participou da atividade dizendo representar Tarcísio, que, no fim de semana, esteve em Barretos, no Interior.

“A presença do Gilberto Kassab consolida a nossa parceria com o governo do Estado e nós buscaremos ter o melhor encaminhamento para o ano que vem”, comentou Alex. “A próxima eleição não será de radicalismo, nem extremada. Será o encontro das necessidades de melhoria da qualidade de vida do cidadão na cidade. Precisamos entender a sociedade e fugir da polarização. O que as pessoas querem é melhorar a vida delas e não pensar qual lado político que cada um está. Acho que esse é o principal desafio do Cidadania, que é um partido de centro equilibrado que não se perde na narrativa e trabalha para trazer uma proposta real na vida das pessoas.”