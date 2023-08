Chuva causa interdição da Tamoios em direção a Caraguatatuba

28/08/2023 | 18:48



A pista da serra antiga da Rodovia dos Tamoios, principal ligação com o litoral norte do Estado de São Paulo, foi interditada na manhã desta segunda-feira, 28, devido ao excesso de chuvas.

A pista, com duas faixas, é usada para a descida da serra em direção a Caraguatatuba. Até as 18 horas, a interdição prosseguia e o tráfego fluía pela pista nova, em operação especial, com a formação de comboios. O fechamento da pista causou congestionamentos na região.

De acordo com a concessionária da Tamoios, um protocolo de segurança determina a interdição da pista antiga quando a chuva na região atinge 100 milímetros no espaço de 72 horas, devido ao risco de queda de barreiras. O bloqueio teve início às 7h30 desta segunda. Os veículos eram retidos no início da serra, em Caraguatatuba e, no sentido oposto, na altura de Jambeiro.

Os comboios estavam sendo realizados a cada duas horas por equipes da concessionária, com apoio da Polícia Militar Rodoviária. A operação levava em média uma hora.

Ventania

As chuvas atingem a região desde a última quinta-feira, 24, quando rajadas de vento, em meio ao temporal, causaram o destelhamento de uma igreja evangélica, no bairro Britânia, em Caraguatatuba. Ninguém ficou ferido, mas o imóvel foi interditado pela Defesa Civil.

O temporal, com ventos atingindo 90 km por hora, segundo a Defesa Civil, causou também a queda de árvores em toda a cidade. Ao menos seis árvores e dois muros desabaram, sem deixar vítimas. Um shopping da cidade sofreu alagamento.

Frio na capital

Depois de um fim de semana de baixas temperaturas - a cidade de São Paulo teve, no domingo, a tarde mais fria do ano, com os termômetros chegando a marcar 9ºC. A capital paulista terá dias com temperaturas amenas, úmidos e chuvosos. O tempo ficará instável e com nuvens pelo menos até quarta-feira, 30, quando poderá chover a qualquer momento do dia.

As temperaturas estarão em elevação, mas de forma gradual. Assim, ainda fará frio nesta segunda-feira, 28. A Metsul prevê máxima de 14ºC na capital. Na terça, os termômetros chegarão aos 19ºC, e na quarta-feira a máxima já deverá estar em torno dos 22ºC.

A partir de quinta, 31, apesar da nebulosidade haverá menor possibilidade de chuvas e as temperaturas seguirão em elevação, podendo chegar aos 29ºC no final de semana.

De acordo com o Climatempo, deve continuar fazendo frio na cidade até o próximo sábado, 2 de setembro, quando os termômetros voltam a subir. Nesta semana, o tempo fica da seguinte maneira na capital:

Segunda-feira, 28: mínima de 11ºC e máxima de 16ºC, com garoa de manhã e de noite;

Terça-feira, 29: mínima de 12ºC e máxima de 19ºC, com chuva durante todo o dia e noite;

Quarta-feira, 30: mínima de 13ºC e máxima de 22ºC, com sol e nuvens, mas pancadas de chuva a qualquer hora;

Quinta-feira, 31: mínima de 15ºC e máxima de 21ºC, com garoa de manhã e de noite;

Sexta-feira, 1º de setembro: mínima de 15ºC e máxima de 22ºC, com sol e algumas nuvens;

Sábado, 2 de setembro: mínima de 15ºC e máxima de 27ºC, com sol e algumas nuvens;

Domingo, 3 de setembro: mínima de 17ºC e máxima de 29ºC, com sol e algumas nuvens.