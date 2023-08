'Guia Michelin' voltará a avaliar restaurantes em São Paulo e no Rio

28/08/2023 | 18:21



Após suspender as seleções de restaurantes no fim de 2020, o Guia Michelin está de volta ao Brasil. De acordo com anúncio da empresa na manhã de segunda-feira, 28, o guia retomará as atividades nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, suspensas no final de 2020. As novas seleções de restaurantes das duas cidades serão apresentadas em março de 2024, em data ainda a ser divulgada.

"As inspetoras e os inspetores do Guia Michelin já começaram a voltar a esses bons restaurantes e agora estão ansiosos para revelar sua próxima edição em março de 2024", disse, por meio de nota, Gwendal Poullennec, diretor internacional do Guia Michelin.

A retomada das atividades do guia no Brasil conta com o apoio da Prefeitura do Rio e de São Paulo, por meio de suas Secretarias de Turismo.

Todas as recomendações gastronômicas do Guia Michelin das duas capitais serão atualizadas exclusivamente em formato digital no site e no aplicativo gratuito do guia. De acordo com a empresa, os restaurantes recomendados serão selecionados de forma independente pelas inspetoras e inspetores do Guia Michelin, seguindo a metodologia histórica e universal, utilizada pela primeira vez no Brasil em 2015.

1900

O Guia Michelin foi publicado pela primeira vez em 1900 por André Michelin, fabricante de pneus, que queria promover o turismo para o mercado automobilístico que estava em ascensão. Os restaurantes avaliados podem ter até três estrelas.