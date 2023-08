Graciele Lacerda não economiza elogios ao falar de Zezé Di Camargo: - Ele está nessa fase de fazer o que gosta

28/08/2023 | 18:10



Nesta segunda-feira, dia 28. Graciele Lacerda participou do Fofocalizando e já começou o programa rasgando elogios ao seu marido, Zezé Di Camargo. Os dois são um dos casais mais famosos no Brasil e seguem juntos há mais de dez anos. A influenciadora contou sobre a fase positiva pela qual Zezé vem passando.

- Ele está em uma fase se sentindo bem, empolgado, cuidando da saúde e da alimentação. E com isso, dá ainda mais vontade de treinar e ficar bonito. Eu tenho que ficar bem porque estou com 61 anos de idade, ele fala. As pessoas perguntam o que você está fazendo? E ele está nessa fase de fazer o que gosta, fazendo projeto novo, que dá um up na carreira.

Além disso, Graciele recebeu elogios sobre sua aparência, principalmente sobre suas pernas musculosas.

-Ele fala que gosta de mulher com perna grossa, então tem que malhar né, brincou.

A cunhada de Luciano aproveitou para falar sobre alimentação saudável durante o programa. Apesar de ser formada em Jornalismo, Graciele conta que começou a se cuidar com 16 anos de idade e decidiu tentar ajudar mais pessoas de forma profissional e saudável. Agora aos 42 anos de idade, ela afirma que não abandona a rotina por nada!

- O fato de eu me cuidar e das pessoas me verem, quererem saber o que eu falo ou como, resolvi ajudar essas pessoas de forma mais profissinal, com profissionais da saúde. E foi quando eu decidi criar o Eduque Seu Peso, para acompanhar e ajudar as pessoas a entenderem a forma correta de se alimentarem.