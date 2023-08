Início de obras para implantação de Praça-Parque no Estoril já causam transtornos a moradores

Da Redação



28/08/2023 | 18:04



A construção de uma praça-parque no Estoril, no Riacho Grande, em São Bernardo, tem gerado reclamação dos moradores do bairro. A obra começou na semana passada e moradores questionam a supressão de vegetação.

A obra acontece em um espaço situado em uma área de 589 metros quadrados e com forte caracteristíca ambiental - a previsão é de entregar em 120 dias.

Moradora há 22 anos da Rua Mafra, Rosalía Almeida, 76 anos, questiona a execução do projeto, sobretudo pela retirada da vegetação. "Uma árvore com ninho de sábias já caiu, acordei tremendo com o som dos tratores. Há tanto para se fazer nesta cidade, mas escolheram justo um lugar preservado para mexer".

No pacote das ações que custarão R$ 600 mil dos cofres públicos, está prevista a construção de quadra esportiva com grama sintética e alambrados, playground, academia ao ar livre, além de área de convívio.

A moradora conta que, desde de que os boatos para construção da obra começaram, se mobilizou a entrar em contato com a Fundação SOS Mata Atlântica e até a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Município.

"Aqui tem várias nascentes e não precisava derrubar todas estas árvores. Quando me mudei para cá (há 22 anos) até havia boatos de que construiriam uma escola, o que não foi para frente porque o que a gente mais vê por aqui são bichos-preguiças, tatu, cobras e natureza", lamenta.

Durante o anúncio da implantação da Praça-Parque, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), fez menção e reconhecimento oficial do corpo d’água local - alegando que este seria preservado, juntamente com a mata ciliar que ficaria no entorno da obra. "Por isto pedimos a ajuda da população para preservação", reiterou.

Questionada sobre o caso, a Prefeitura de São Bernardo não apresentou respostas até o fechamento desta matéria.