Ator de 'Hannah Montana' é preso no Texas por roubar salgadinhos em hotel

28/08/2023 | 17:36



Um ator que integrou o elenco de Hannah Montana, exibida entre os anos 2006 e 2011, foi preso neste sábado, 26. Segundo o TMZ, Mitchel Musso foi detido por roubar um pacote de salgadinho.

O intérprete do personagem Oliver Oken no seriado da Disney estava sob influência de álcool quando teria roubado o item do mercado de um hotel. Policiais receberam o chamado de um funcionário que alegou que Mitchel estava tendo um comportamento agressivo.

Musso deixou o local sem pagar pelo salgadinho e foi levado para prisão na noite do sábado, em Rockwall, no Texas. O ator só pode ser liberado sob fiança de US$ 1 mil, o equivalente a quase R$ 5 mil.

Os policiais descobriram ainda várias multas de infrações de trânsito não pagas além de outras infrações. Mitchel tem registro na polícia por intoxicação pública, roubo (menos de US$ 100), falta de exibição de carteira de motorista e violação da promessa de comparecer ao tribunal.