Definido! Band estaria desenvolvendo novo programa com João Silva, filho do Faustão

28/08/2023 | 17:11



Novidades na Band! De acordo com o colunista e jornalista Flávio Ricco, a alta direção da emissora já dá como certo o lançamento de um novo programa com João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, que passou recentemente por um transplante de coração.

Segundo Ricco, o projeto está em desenvolvimento e pode estrear já em meados do mês de outubro, nas noites de sábado. O profissional ainda informou que o formato definitivo ainda não está desenhado, mas a ideia é seguir uma linha leve, de muita descontração e com um título simples: Programa do João.

Pessoal do antigo Faustão na Band está trabalhando em cima disso.

Vale pontuar que João apresentou o programa ao lado do seu pai e fez o maior sucesso. Fim de um ciclo maravilhoso!, escreveu ele ao se despedir da atração que ia ao ar diariamente.