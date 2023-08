Tatá Werneck não permitiu acompanhantes em seu aniversário de 40 anos de idade: - Eu sou bem franca

28/08/2023 | 16:10



No dia 11 de agosto, Tatá Werneck completou 40 anos de idade, mas foi apenas no último domingo, dia 27, que ela reuniu os amigos e comemorou em grande estilo o novo ciclo. A festança ocorreu em sua casa e contou com shows de Sandy e do É O Tchan!

Um dia após a comemoração, Tatá usou as redes sociais para falar sobre a festa e surpreendeu ao contar que não permitiu que os convidados levassem acompanhantes:

- Foi a melhor festa da minha vida até hoje. As pessoas estavam me perguntando se seria um festão, mas não tinha ninguém ali que não fosse meu amigo. Todo mundo ali era meu amigo, até porque não deixei as pessoas levarem acompanhante. Só se eu conhecesse o acompanhante. Eu sou bem franca. Gente, é na minha casa, são os meus amigos. São pessoas que eu amo, que fizeram parte da minha vida.

Em outra publicação, Tatá rasgou elogios à Sandy:

Sandy você fez do meu dia um momento inesquecível! Você faz adulto chorar como ninguém. Te amo muito!