Mais Abraços: 4 calculadoras gratuitas online para mamães

Quando o teste de gravidez dá positivo, uma jornada de emoções e dúvidas toma a cabeça da futura mamãe. São detalhes sobre como calcular a gestação em semanas, curiosidade sobre o sexo da criança e até questões sobre como estimar a quantidade de fraldas para pedir no chá de bebê.

Em meio à tantas dúvidas e expectativas, sabia que a tecnologia pode dar uma mão na missão parental? Hoje em dia, algumas calculadoras online estão disponíveis para ajudar a responder questões simples na reta inicial da gestação. Basta saber informações básicas e estar com um smartphone ou computador à mão.

O 33Giga separou quatro delas, elaboradas pela plataforma Mais Abraços, da Huggies, especializada na jornada de mamães e papais com seus bebês. Veja a seguir.

Há quantas semanas estou grávida?

A primeira virada de chave na vida de quem vai gerar um bebê é passar a calcular o tempo da gestação em semanas, não meses ou dias.

Para algumas pessoas, essa adaptação não é automática, mas existe uma forma super-rápida de obter a resposta on-line, basta lembrar a data da última menstruação e qual a duração do ciclo menstrual da futura mãe. Tem essas informações?

Então, as insira nesse link, que a calculadora gestacional vai te ajudar! E a ferramenta ainda estima a data do parto.

Será que vai ser menino ou menina?

Em meio atual moda de chás revelação, quem nunca quis ter um palpite sobre o sexo do bebê, antes de poder ver no exame?

Pois, ainda que não seja cientificamente provado, os chineses têm uma forma milenar, baseada no cálculo do horóscopo chinês, para descobrir essa informação. Experimente essa divertida calculadora do sexo do bebê clicando aqui e depois nos conte depois se deu certo!

Quantas fraldas meu bebê vai precisar?

Muitas são as dúvidas sobre o tamanho da fralda ideal, pois muitas vezes o bebê pode usar um tamanho diferente da sua idade. Além disso, como saber quantas fraldas comprar para um determinado período de dias ou até de um mês inteiro?

Com o peso e altura corretos da criança é possível responder essas perguntas em segundos! Acesse essa calculadora de fraldas que pode te ajudar nessa tarefa ao inserir o peso e altura do pequenino ou pequenina.

Que altura meu bebê terá no futuro?

É super normal que mamães e papais comecem a sonhar com o futuro do filho ou filha, tão logo saibam que vão ter um neném. E a expectativa só cresce com a chegada do bebê.

Ainda que seja difícil saber como será o amanhã, existe uma forma de entender qual será a provável altura da criança. Veja nessa calculadora, que permite estimar essa informação, baseada no sexo da criança e tamanho da mãe e do pai.