CBF define mandos de campo da final da Copa do Brasil

Da Redação



28/08/2023 | 15:23



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realizou hoje (28) o sorteio para definição de mandos de campo na final da Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo se enfrentarão na final. A equipe carioca busca o bicampeonato consecutivo, já o São Paulo busca seu primeiro título na competição.

De acordo com o sorteio realizado nesta tarde, na sede do Rio de Janeiro, São Paulo foi a equipe que se beneficiou com o divulgado, pois terá a vantagem de definir em casa. O primeiro jogo será realizado no Maracanã (17/9) e o segundo no Estádio do Morumbi (24/9), onde o vencedor do duelo será o campeão da Copa do Brasil 2023.