Sorteio define que São Paulo vai decidir final da Copa do Brasil em casa

28/08/2023 | 14:50



A espera chegou ao fim. Flamengo e São Paulo sabem quem decidirá a Copa do Brasil em casa, com o apoio massivo de sua torcida. A CBF realizou, nesta segunda-feira, o sorteio que definiu os mandos de campo para os jogos que acontecerão nos dias 17 e 24 de setembro, respectivamente. O primeiro jogo será no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o segundo será no Morumbi, na capital paulista.

A expectativa no São Paulo era enorme. Estavam presentes o presidente Julio Casares, o técnico Dorival Júnior, o lateral-direito Rafinha e o atacante Jonathan Calleri. É o único título que falta na vitrine do Morumbi. A primeira e última vez que o time do Morumbi esteve na decisão da competição foi em 2000, quando perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1. Pelo Flamengo, estiveram presentes Jorge Sampaoli, Everton Ribeiro e Filipe Luís. Os dois treinadores e jogadores foram chamados ao palco antes do decisivo sorteio.

O vencedor irá faturar nada menos que R$ 70 milhões. O vice fica com R$ 30 milhões. Para chegar à final, o São Paulo superou o Corinthians após reverter uma desvantagem de 2 a 1 no jogo de ida. Mais de 60 mil torcedores lotaram o Morumbi na partida de volta, que terminou em 2 a 0 para os mandantes. O Flamengo não teve dificuldades em superar o Grêmio, tendo vencido os dois jogos, somando 3 a 0 no agregado.

Antes de encarar o Flamengo, o São Paulo tem pela frente outra partida decisiva: a LDU, em casa, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, encara Coritiba e Internacional. O Flamengo terá pela frente Botafogo e Athletico-PR, ambos pelo torneio nacional de pontos corridos.

O Flamengo já foi agraciado quatro vezes: 1990, 2006, 2013 e 2022. No último ano, Dorival Júnior esteve à frente do clube rubro-negro. A decisão foi com o Corinthians.