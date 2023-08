Ana Maria Braga manda recado ao vivo para Faustão: Um beijo grande no coração

28/08/2023 | 14:10



Ana Maria Braga aproveitou que estava no ao vivo no Mais Você nesta segunda-feira, dia 28, e mandou um recado especial para Faustão, que passou por um transplante de coração no último domingo, dia 27.

Ana estava de férias, viajando por Israel, e confessou que ficou bastante preocupado com o estado de saúde do amigo e ex-colega de emissora.

- Fiquei preocupada com meu amigo durante boa parte dessa viagem. Orei por ele, pela Preta Gil. Meu amigo Faustão, que é o assunto do momento, o transplante de coração de Fausto Silva. Eu queria deixar meu abraço pra ele e a torcida pra que tudo continue bem. Sei que tá tudo bem. Um beijo grande no coração, viu, Faustão. Novo coração. O Brasil todo tá na torcida pra que tudo evolua bem

E continua:

Ele está internado desde o começo do mês com um quadro agudo de insuficiência cardíaca, entrou na fila de transplante, finalmente passou pelo procedimento ontem. A cirurgia durou cerca de duas horas e meia, e o hospital informou que a cirurgia foi um sucesso. Ele permanece na UTI para acompanhamento da adaptação do órgão. A gente manda nossas boas energias, nossas orações, pra que ele se recupere.

Melhoras pra Faustão, né?