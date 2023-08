Luiz Bacci relembra vício em remédios para dormir: - Era terrível

28/08/2023 | 14:10



Luiz Bacci, conhecido por ser o mais longevo apresentador do Cidade Alerta, da Record TV, deu uma entrevista tocante para o Domingo Espetacular. Isso porque o comunicador compartilhou sua história com medicamentos para dormir, tendo revelado que iniciou o vício durante a pandemia:

- Foi na pandemia [que ele começou a usar os remédios]. Você acaba ficando trancado em casa, só saia para trabalhar no Cidade Alerta, você acaba perdendo a referência do tempo, aí me sugeriram um remédio para dormir e era terrível.

Continuando, Bacci explicou quando ele percebeu que a situação tinha saído do controle.

- Até um dia que eu acordei de madrugada e tinha uma feijoada em cima da mesa. Falei: Gente, mas feijoada às três horas da manhã? E estava comida a feijoada. Fui no meu aplicativo de comida e eu tinha pedido horas antes e não lembrava. Aí eu falei: Não esse caminho não dá. Me livrei, graças a Deus.

A equipe de reportagem do Domingo Espetacular prestou homenagem ao apresentador, com uma mensagem de João Leite Neto, que se declarou par o amigo de Record TV:

- 25 anos atrás Bacci, você aquele menininho que estava chegando por aí, curioso que ficava na porta olhando a apresentação dos programas. Como é que eu poderia imaginar naquela ocasião que você iria se transformar nesse grande comunicador que você é. Um grande abraço querido.