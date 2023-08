Polícia investiga médico por agressão a ex-namoradas e funcionários de prédio nos Jardins

28/08/2023 | 14:05



A Polícia Civil investiga o médico Bruno DÂngelo Cozzolino por denúncias de perseguição, ameaça e agressão contra ex-namoradas. Ele também é acusado de agredir funcionários dos prédios onde mora e onde trabalha nos Jardins, região central de São Paulo.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo Fantástico, da TV Globo, e confirmadas pelo Estadão. No último dia 7 de agosto, imagens das câmeras de segurança do condomínio em que mora mostram o médico discutindo e agredindo o zelador. O motivo teria sido um pedido para que ele que estacionasse corretamente seu carro na garagem.

"Pedi para o porteiro comunicar a ele. Mas ele não desceu para arrumar o carro dele; desceu para me agredir", contou o homem ao programa. Mesmo com as imagens, ele foi à delegacia e afirmou ter sido vítima do zelador.

Bruno DÂngelo tentou explicar sua versão ao síndico, mas também o agrediu ao ser questionado. "Ele arrebentou o meu lábio", contou o síndico à TV. Por causa das agressões, o condomínio contratou seguranças e registrou queixa na delegacia.

Nas redes sociais, Bruno fala sobre cuidados com a saúde e o bem-estar e suas especialidades médicas, como Medicina do Esporte, Nutrologia e Dermatologia. O médico também exibe vídeos e fotos de viagens internacionais.

Médico também é acusado de agressão de mulheres

Provavelmente no mesmo dia em que brigou com o síndico, Bruno aparece em imagens do edifício em que uma ex-namorada trabalha. As câmeras da empresa da vítima mostram o médico com a mesma camiseta que vestia no condomínio. Ela já havia denunciado agressões do médico.

Depois de se negar a desbloquear o celular, como ele exigia, a moça teria sido agredida com chutes e tapas, de acordo com o programa da TV Globo.

Polícia confirma investigações por violência doméstica e injúria

A Secretaria de Segurança Pública confirma que existem dois inquéritos policiais em andamento contra Bruno. O primeiro deles, registrado como violência doméstica, perseguição, ameaça e lesão corporal, está em apuração pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher Sul. A vítima conseguiu medida protetiva e o depoimento do suspeito já foi agendado.

O segundo caso foi registrado como injúria, calúnia e ameaça por três vítimas (duas mulheres e um homem). O investigado foi intimado a comparecer para depoimento na investigação do Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância (GEGRADI).

Uma terceira ocorrência ainda na fase inicial de investigação no 15° Distrito Policial (Itaim Bibi). Policiais do 78° Distrito Policial esperam a representação formal da vítima para o prosseguimento da investigação. A Secretaria de Segurança Pública não informou se o médico já foi preso em alguma oportunidade.

O que dizem os advogados do médico

Procurada pelo Estadão, a defesa do médico Bruno DÂngelo Cozzolino informou que ele prefere não se manifestar neste momento.

Em 2021, a defesa de Bruno apresentou à Justiça laudo psiquiátrico atestando transtorno de humor bipolar, ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo grave. Os advogados também afirmam que ele havia abandonado o tratamento. A prisão foi revogada para uma perícia médica, mas o caso acabou arquivado.