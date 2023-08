OLX: Chery é lider de vendas entre montadoras chinesas

Da Redação

Com o objetivo de entender como está o apetite nacional por marcas chinesas, a OLX realizou estudo que avalia o desempenho de mercado entre janeiro e julho deste ano. A Chery lidera em vendas, procura e anúncios na plataforma de compra e venda.

Entre o ano passado e este, houve um aumento de 2,8% na procura dos usuários pela marca. A segunda é a JAC Motors, seguida da LIFAN. Entre os modelos mais desejados, o flex J3 é campeão entre os usuários, representando 18% do share total, com o preço médio de R$ 22 mil, e 11,5% de possibilidade de economia.

O flex QQ, o TIGGO 2 e o híbrido TIGGO 5X completam a lista.

“As montadoras chinesas vêm ganhando destaque no mercado nacional com opções atrativas e competitivas para os consumidores. Além disso, recentemente, se tornaram assunto no país por conta da chegada de veículos elétricos com preços mais acessíveis. É provável que com o avanço da popularização dos híbridos e elétricos, as montadoras chinesas tenham uma boa fatia desse mercado”, afirma Flávio Passos, vice-presidente de Autos e Comercial da OLX Brasil.

Invasão Oriental

O levantamento da OLX apurou as seis montadoras chinesas que mais atraem olhares dos consumidores brasileiros. Além da liderança da Chery, a JAC ocupa o segundo lugar, sendo responsável por 31,6% das vendas, seguida da LIFAN, com 7,2% do share entre as cinco marcas. Confira abaixo:

Modelos mais desejados

Ao avaliar por modelo, o estudo concluiu que o JAC J3 é o mais vendido dentre os 38 veículos de fabricantes chineses analisados. Ele representa 18% das comercializações, além de liderar dentre os mais procurados e anunciados na plataforma no primeiro semestre.

O QQ é o segundo mais procurado e vendido, responsável por 14,9% das vendas. O TIGGO 5X, o segundo mais anunciado, o qual representa 6,6% do share. O TIGGO 2 aparece em terceiro colocado entre os mais vendidos e procurados, com e o Chery QQ como o mais anunciado. Confira o TOP 10 abaixo:

Possibilidade de economia

Segundo o levantamento da OLX, o Chery QQ, que registrou preço médio de R$ 18.265 em julho, é o modelo mais econômico em comparação com um novo, chegando a 40%. O TIGGO 5X é o que possui o maior valor, de R$ 106.009.

