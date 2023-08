Zezé di Camargo ironiza críticas à sua voz: São pessoas frustradas'

28/08/2023 | 13:36



O cantor e compositor Zezé di Camargo esteve neste fim de semana na Festa de Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Em entrevista ao site Splash, Zezé respondeu sobre as críticas e brincadeiras com vídeos de suas apresentações que mostram supostas falhas em sua voz. As imagens têm circulado pelas redes sociais e gerado muitos comentários.

"Fico rindo. Lanço música e faço shows. Sabe aquele ditado: os cães ladram e a caravana passa. Vejo que não é só comigo. São pessoas frustradas. Ir pra internet e se preocupar com a vida do outro é porque ela não tem vida."

O cantor disse que o show Amigos, que ele fará ao lado de Luciano, Leonardo e da dupla Chitãozinho & Xororó, deverá ser transmitido pela TV Globo. Isso, segundo ele, é prova de que a mídia ainda se interessa por ele.

"Está aí mais uma prova para aqueles que falam que a voz não está aí, né? Não está aqui, mas está na Globo. Deixa (sic) eles morderem a língua."

De acordo com a reportagem, Zezé começou a enfrentar problemas com a voz há cerca de 14 anos, em razão de um cisto congênito em uma corda vocal, que se rompeu. O líquido do cisto teria se dissolvido dentro da corda, o que lhe causou rouquidão. O cantor precisou fazer uma cirurgia para tratar do problema de saúde.

Zezé di Camargo se apresenta em São Paulo no próximo dia 2 de setembro, na Vibra São Paulo, com seu show solo Rústico.