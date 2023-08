Ao ser questionado se teria se relacionado com Anitta por fama, Simone Susinna responde: - Você acha que eu sou falso?

28/08/2023 | 13:10



Simone Susinna desembarcou no Brasil para cumprir uma agenda profissional. O ator italiano é ex-affair de Anitta e recentemente deixou de ser seguido por ela nas redes sociais. Assim que chegou no aeroporto de Guarulhos, o galã foi recebido por repórteres brasileiros e não gostou muito de ser questionado sobre o relacionamento com a cantora.

Uma jornalista do Portal Leo Dias questionou Simone sobre os boatos de que ele teria se envolvido com a poderosa para conseguir fama, ao que ele apenas respondeu:

- Você acha que eu sou falso assim ou o que?

O ator não quis responder se realmente teve um relacionamento com Anitta e preferiu apenas continuar andando.