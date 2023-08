Anahí entrega super performance durante show do RBD e fãs enlouquecem

28/08/2023 | 13:11



Como você acompanhando, o RBD anunciou que anos depois do término na banda, eles fariam alguns shows para aquecer o coração dos fãs que, claro, estão vivendo uma verdadeira nostalgia desde a última sexta-feira, dia 25, com o início da turnê.

E a performance e toda a entrega dos cantores está chamando a atenção do público porque está tudo completamente impecável. Durante o show do último domingo, dia 27, quem ganhou os holofotes com a cantoar Anahí.

A bonitona apareceu suspensa sentada em uma bola gigantesca e entregou toda a sua cantoria vestindo um conjutinho rosa brilhante, e chapéu de cow girl. Dá uma olhada na loucura dos fãs ao presenciarem essa momento histórico de Anahí.