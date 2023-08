Nove pessoas, incluindo crianças, são achadas carbonizadas na Bahia

28/08/2023 | 12:21



Ao menos nove pessoas, incluindo crianças, foram encontradas carbonizadas em duas casas vizinhas no povoado de Núcleo Colonial JK, zona rural do município de Mata de São João, a cerca de 63 quilômetros de Salvador. Segundo a Polícia Civil da Bahia, uma criança foi resgatada com vida e encaminhada a um hospital com queimaduras graves.

Ao Estadão, a Delegacia Territorial de Mata de São João, que opera o resgate e a perícia no local, informou que a região não tem sinal de telefone. Por isso, segundo o órgão, não é possível confirmar o total de mortos, as idades das vítimas e mais informações sobre a ocorrência.

A Polícia Civil da Bahia diz que será ampliada a equipe de perícia e remoção das vítimas. O Corpo de Bombeiros da Bahia afirma que não foi acionado para a ocorrência.

O município de Mata de São João é conhecido pela violência. No Mapa da Violência de 2016, a cidade liderou o ranking de cidades com maior número de mortes por armas de fogo no País.

Além disso, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado este ano, com dados de 2022, a Bahia ficou em segundo lugar entre os Estados com maior taxa de homicídio.